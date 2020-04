Rooney: «Calciatori e riduzioni salariali? Non tutti possono fare rinunce»

L’ex calciatore inglese Rooney parla della decisione della Premier League di stipendi ai giocatori: le sue parole

Sulle pagine del Sunday Times, Wayne Rooney ha criticato la scelta della Premier League, di tagliare gli stipendi ai giocatori.

«Se il governo mi avesse avvicinato per aiutare finanziariamente gli infermieri o acquistare ventilatori, sarei stato orgoglioso di farlo, fintanto che sapevo dove stavano andando i soldi. Sono in una posizione in cui potrei rinunciare a qualcosa. Non tutti i calciatori sono nella mia stessa posizione. Eppure improvvisamente l’intera categoria professionale è stata costretta ad una domanda di riduzioni salariali del 30% su tutta la linea. Perché i calciatori sono improvvisamente i capri espiatori?».