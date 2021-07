Rosella Sensi: «Spalletti ha sbagliato, inappropriato su Totti»

Rosella Sensi ha commentato la piccata battuta di Spalletti sulla fiction su Totti: ecco il suo parere sulla vicenda

Rosella Sensi, intervistata da Radio Kiss Kiss, ha commentato la battuta di Luciano Spalletti riguardo la fiction su Totti.

«Spalletti è stato inappropriato su Totti, soprattutto riguardo alcune battute. E quella frase che ha detto era rivolta a Francesco, chiaramente, e non agli sceneggiatori. Luciano è stato poco pacato. Ma non voglio parlare dei suoi difetti, quanto dei grandi pregi che ha: è in grado di stimolare un ambiente e coinvolgerlo per raggiungere grandi obiettivi. Nella mia Roma è stato così».