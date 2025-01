Rovella Lazio, sirene inglesi per il centrocampista: pronta una maxi offerta

Sirene inglesi per il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella: dalla Premier League possibile maxi offerta che fa tentennare i biancocelesti

Nicolò Rovella è una dei punti ferma della Lazio in questa stagione e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di tanti club. Come riportato da Il Messaggero, però, ora le big europee hanno messo gli occhi su di lui e sarà difficile trattenerlo.

Il quotidiano parla di un’offerta da 40 milioni di euro per il trasferimento immediato in Premier League. Alcuni indizi portano al Manchester City, alla ricerca di un sostituto di Rodri, ma per il momento il club interessato rimane segreto. Rovella ha ribadito più volte il suo amore per la Lazio e la voglia di rimanere in biancoceleste, ma la decisione finale spetterà a Lotito. Infatti, con quella cifra incasserebbe una bella plusvalenza e potrebbe andare subito alla ricerca di un sostituto.