L’ex centrocampista della nazionale inglese, Roy Keane, ha fatto i suoi pronostici su Euro2020 puntando sull’Italia: le sue parole

«Non c’è alcun dubbio che la Francia sia la squadra da battere ma la squadra che scelgo io, per cui ho una strana sensazione è l’Italia. Guardo i risultati degli ultimi due anni e sappiamo come possano fare bene per l’Europeo».