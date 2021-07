Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato dopo la vittoria contro la Pro Vercelli: ecco le sue dichiarazioni

Amir Rrahmani ha parlato ai microfoni di Canale 21 dopo la vittoria in amichevole contro la Pro Vercelli.

«E’ stato positivo. E’ un allenatore che sa cosa vuole, che stile di gioco adottare, cosa chiedere ai giocatori. Conosce le nostre qualità, sa cosa possiamo fare e ci trasmette i suoi principi. Conosce bene tutti noi, conosce le nostre abilità e le nostre capacità. Ci incateniamo per Koulibaly? Sì, Koulibaly è un giocatore importante per il Napoli. E’ tanti anni che sta qua, ha giocato tutte le partite e per noi è molto importante se rimane».