Il Milan ha inserito tra gli obiettivi Ruben Dias del Benfica: scopriamo chi è questo giovane difensore portoghese

Il Milan sarebbe sulle tracce di Ruben Dias. Si tratta di un difensore centrale portoghese che gioca nel Benfica e ha un costo piuttosto alto. Non sembra che il Milan si stia muovendo con troppa decisione per Dias, ma Massimiliano Mirabelli avrebbe iniziato a sondare il terreno. Il Milan ha già Alessio Romagnoli e Leonardo Bonucci come difensori centrali titolari, in più c’è una schiera piuttosto folta di riserve, quindi Dias viene visto come un’alternativa in caso di qualche cessione (vedi le voci su Romagnoli). Il lusitano ha compiuto da poco ventun anni, è destro e questa stagione si è messo in mostra.

Ha giocato con il Benfica trentuno partite in tutte le competizioni, tra cui due in Champions League. Ha dimostrato un buon senso del gol, andando a segno quattro volte. Gioca nel Benfica da dieci anni dopo aver esordito, da piccolissimo, con l’Estrela Amadora. Ha un contratto fino al 2022 con le Aguias e una clausola di rescissione altissima, pari a quaranta milioni di euro, una cifra troppo alta per il Milan. Potrebbe essere utile una “mano” da parte di Jorge Mendes, che con la sua Gestifute è il procuratore di Ruben Dias. Chissà che l’agente non possa essere d’aiuto al Milan anche stavolta, intanto i rossoneri seguono il difensore.