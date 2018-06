Alessio Romagnoli Juventus, pronto l’assalto per il centrale difensivo del Milan: l’ad Giuseppe Marotta ha contattato Marco Fassone per “prenotare” il classe 1995, valutato 60 milioni di euro

«Se restate fuori dall’Europa e Alessio Romagnoli finisce sul mercato, noi saremo pronti a farvi un’offerta»: questo il sunto del discorso avviato dall’amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta con il collega del Milan Marco Fassone. Il futuro di Mehdi Benatia è tutto da scrivere, con il difensore marocchino ai ferri corti con Massimiliano Allegri e richiesto da numerosi club (Olympique Marsiglia su tutti), e la dirigenza bianconera non ha intenzione di farsi cogliere impreparata…

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Marotta avrebbe prenotato Alessio Romagnoli nel corso del colloquio con Fassone: senza EL e in caso di lista trasferimento, il classe 1995 diventa un obiettivo primario della Vecchia Signora. Arrivato tre stagioni fa dalla Roma per 25 milioni di euro, il centrale mancino ha intrapreso un percorso di crescita esponenziale ed è tra gli elementi più richiesti di casa rossonera. La dirigenza meneghina valuta 60 milioni di euro il cartellino dell’ex Samp e non ha intenzione di privarsi di uno dei calciatori più talentuosi della rosa di Gennaro Gattuso. Ma nulla può essere escluso, attesi aggiornamenti…