Juve, senti Benatia: «Futuro al Marsiglia? Mi piace Garcia»

Possibile addio alla Juventus per Medhi Benatia: il difensore marocchino è finito nel mirino dell’Olympique Marsiglia, ecco le sue parole

Tra i cardini della Juventus targata Massimiliano Allegri, Medhi Benatia potrebbe dare l’addio a Torino in estate. Sul marocchino è forte l’interesse dell’Olympique Marsiglia, allenato dal suo mentore Rudi Garcia, ecco il commento del centrale difensivo: «Mi piace mister Rudi Garcia, ma ho ancora due anni di contratto con la Juventus. In questo momento la priorità va al Mondiale, poi vedremo cosa sarà meglio per me e per la Juventus», le sue parole a RMC Sport.

Continua Medhi Benatia, parlando dell’addio di Gianluigi Buffon: «Sono triste, vedere il suo armadietto vuoto è stato duro. Oltre al calciatore, adoro l’uomo Buffon: la sua partenza lascia un grande vuoto alla Juve. Immaginare una Juventus senza di lui è complicato, era come un fratello maggiore». Infine, un commento sul possibile trasferimento al PSG: «Non sono sorpreso, ciò che lo distingue dagli altri è la mentalità, la sua fame di vittorie. Non riesce a voltare a pagina e finchè ha voglia non ha motivi per lasciare il calcio. Portieri disponibili a parametro zero della sua qualità non ne vedo in giro, il PSG ha un ottimo portiere come Areola ma Gigi sarebbe un grande colpo».