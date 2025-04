Rugani, parla l'agente: «Ajax campione? La verità è un'altra. Su Farioli siamo molto contenti perché...»

L’agente di Daniele Rugani (Torchia) ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua avventura all’Ajax

In esclusiva per JuventusNews24, l’agente di Daniele Rugani (Torchia) ha voluto rilasciare queste dichiarazioni sul suo ciclo all’Ajax.

Rugani è vicino a conquistare l’Eredivisie: quali sono le vostre sensazioni?

AGENTE RUGANI – «La verità è che non è ancora molto semplice. In questo momento abbiamo 9 punti di vantaggio a 5 giornate dalla fine che, però, sono ancora tutte da giocare. Nelle ultime tre, ad esempio, sono arrivate tre vittorie ma tutte contro avversari complessi. La soddisfazione di vincere sarebbe molteplice perché continuare a farlo dopo l’esperienza alla Juventus non sarebbe per nulla scontato. Poi farlo in un club grande come l’Ajax che sta comunque vivendo un periodo particolare è un valore aggiunto. Farioli è stato molto bravo a compattare il gruppo: tutti sarebbero disposti a buttarsi nel fuoco per lui. Non si aspettava davvero nessuno di avere la possibilità di lottare per certi traguardi. Penso che Daniele, alla fine di questo campionato, sarà l’italiano che ha giocato più partite nella storia dell’Ajax e l’unico ad aver vinto. Poi, anche in questa stagione, ha dimostrato grandi abilità: fino all’11 gennaio, con lui in campo, la squadra non ha mai subito gol».