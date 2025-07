Ruggeri all’Atletico Madrid, è ufficiale, la gioia dell’ex Atalanta: «Un sogno, sarei andato al Wanda Metropolitano a piedi se necessario»

Matteo Ruggeri è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid: la gioia dell’ex Atalanta pronto a fare il suo debutto con i Colchoneros

Matteo Ruggeri è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atlético Madrid. Il terzino sinistro, reduce da una stagione da protagonista con l’Atalanta e fresco di convocazione in Nazionale maggiore, ha firmato un contratto con i Colchoneros fino al 30 giugno 2030. L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi, mentre il classe 2002 si trovava a Ibiza per gli ultimi giorni di vacanza, dove è stato intercettato dai microfoni di MARCA in compagnia della sorella Gaia e di un caro amico.

Proprio la sorella, visibilmente emozionata, ha commentato così l’ufficialità del trasferimento: «È stata dura mantenere il segreto. Finalmente posso gridarlo al mondo intero». Ruggeri, da parte sua, non ha nascosto l’entusiasmo per l’inizio di questa nuova avventura: «Se fosse stato necessario, sarei andato al Metropolitano a piedi», ha dichiarato con un sorriso.

Nato a San Giovanni Bianco l’11 luglio 2002, Ruggeri è cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, dove è approdato all’età di nove anni. Dopo il debutto in prima squadra a 18 anni in Champions League contro il Liverpool, ha vissuto una parentesi in prestito alla Salernitana nel 2021/22, per poi tornare a Bergamo e imporsi definitivamente sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Nell’ultima stagione ha collezionato 48 presenze complessive, vincendo l’Europa League da titolare e guadagnandosi un posto nella formazione ideale della competizione. Di seguito il comunicato dei Colchoneros.

«L’Atlético Madrid e l’Atalanta hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Matteo Ruggeri, giovane terzino sinistro italiano di 22 anni, che ha firmato con il nostro club fino al 30 giugno 2030. Nato l’11 luglio 2002 nella località lombarda di San Giovanni Bianco, è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta sin dall’età di nove anni e ha esordito in prima squadra a 18 anni, il 3 novembre 2020, in una partita di Champions League contro il Liverpool. Terzino sinistro dotato di un ottimo cross e grande corsa, nella stagione 2021/22 ha giocato in prestito alla Salernitana, per poi fare ritorno a Bergamo e diventare un elemento importante nello schema di Gian Piero Gasperini. Dopo aver collezionato 15 presenze nella stagione 2022/23, quella successiva è stata quella della sua definitiva consacrazione, con ben 48 partite disputate in tutte le competizioni. Una stagione, la 2023/24, in cui è stato inserito nella formazione ideale dell’Europa League, vinta insieme a Juan Musso, oggi anche lui all’Atlético, con cui Ruggeri tornerà a condividere lo spogliatoio.

Già convocato in tutte le selezioni giovanili della nazionale italiana, è stato chiamato anche dalla Nazionale maggiore nel marzo 2025, in occasione del quarto di finale di Nations League contro la Germania, continuando così ad accumulare esperienza in una carriera dal grande potenziale. Benvenuto, Matteo».