Rummenigge: «Agnelli è diverso da me. Io non sono legato ai soldi ma al calcio»

Karl Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato alla Bild del progetto naufragato della Superlega.

«Se avessi saputo prima della Superlega avrei fatto di tutto per evitarla, con i nostri amici del Dortmund e del Paris. È un progetto definitivamente liquidato, inaccettabile e ora è importante che i club che hanno riconosciuto il proprio errore tornino nella famiglia del calcio. Agnelli? “Fa parte di un’altra generazione ed è un tipo di persona diversa da me. Io ho giocato al calcio. Sono legato al calcio e non soltanto al denaro».