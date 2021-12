Rummenigge svela: «Al Bayern Monaco avevamo pensato a Dybala e Chiesa»

L’ex dirigente del Bayern Monaco Rummenigge ha fatto delle rivelazioni su Dybala e Chiesa

Kar–Heinz Rummenigge, ex dirigente del Bayern Monaco, è stato intervistato da Tuttosport dove ha parlato molto anche di Juventus.

DYBALA AL BAYERN – «Quando Dybala era al Palermo, prima del passaggio alla Juventus, lo valutammo parecchio anche noi. È un talento formidabile, però alterna alti e bassi».

SCUDETTO – «Spero l’Inter, ma apprezzo molto anche il Napoli di Spalletti. Fossi nelle rivali, non sottovaluterei la Juventus: è partita male, ma risalirà».

CHIESA – «Bonucci e Chiellini hanno vinto quasi da soli l’Europeo con l’Italia. Con Chiesa subito dopo di loro. Federico è diverso da Ribery e Robben, anche se in qualche strappo un po’ ricorda Arjen. Chiesa ha dribbling e tiro. È vero, al Bayern avevamo pensato a lui quando era alla Fiorentina. Adesso io non sono più dirigente, ma credo che come ali siano a posto: Coman, Sané, Gnabry. Musiala…».

