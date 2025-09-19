Runjaic: «All'Udinese serve coraggio e attenzione. Sugli infortuni dico...» - Calcio News 24

Udinese, Runjaic pronto alla sfida col Milan: «Servirà coraggio e attenzione»

Alla vigilia della sfida contro il Milan, in programma sabato alle 20:45 al Bluenergy Stadium, il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa, analizzando il momento della squadra friulana e le insidie dell’incontro contro una delle formazioni più attrezzate del campionato.

«Abbiamo giocato solo l’8% delle partite stagionali – ha esordito Runjaic – ma il cammino dell’Udinese fin qui è stato positivo. La squadra è concentrata, lavora bene e sa che affrontare il Milan è una grande occasione. Non sarà facile, ma vogliamo fare una prestazione importante davanti ai nostri tifosi».

Il tecnico ha sottolineato quanto sia fondamentale mantenere equilibrio e costanza: «L’obiettivo è evitare alti e bassi. L’anno scorso abbiamo avuto ottimi momenti ma anche cali. Ora dobbiamo restare umili, giocare partita dopo partita con l’ambizione di vincere. Il Milan ha cambiato tanto, con un tecnico esperto come Allegri e giocatori come Modric e Rabiot che portano qualità e leadership».

Sulla formazione, Runjaic ha preferito non sbilanciarsi: «Tutti i giocatori sono a disposizione, anche Bayo e Lovric stanno recuperando bene. Abbiamo una rosa profonda, sarà importante sfruttarla nel modo giusto, soprattutto con tre gare ravvicinate in una settimana».

Parole positive anche per i nuovi arrivati. Su Miller, ha detto: «Ha talento, ma serve pazienza. Sta crescendo e stiamo seguendo con attenzione il suo inserimento». Su Zaniolo: «Sta lavorando bene, ma ha bisogno di minuti per trovare la condizione. Potrebbe trovare spazio in Coppa Italia».

Tra i singoli, Runjaic ha parlato anche di Ekkelenkamp e Kristensen: «Ekkelenkamp ha qualità, ha solo bisogno di tempo per ritrovare il ritmo dopo un infortunio. Kristensen, invece, è diventato un punto fermo dell’Udinese. È maturato molto, ed è bello vedere che si parli di lui in ottica Milan: segno che stiamo facendo bene».

Sul prossimo impegno: «Affrontare il Milan sarà una prova di maturità. Allegri è un tecnico che cura ogni dettaglio. La sua squadra è compatta, disciplinata, e sa essere letale. Noi però vogliamo giocarcela a viso aperto, con coraggio».

L’Udinese di Runjaic è pronta: il Milan è un ostacolo alto, ma anche un’occasione per misurare le proprie ambizioni.