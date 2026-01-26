Connect with us

Serie A

Runjaic esulta dopo Verona Udinese: «Sono molto contento, ma non serviamo abbastanza Davis!»

L’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro l’Hellas Verona

Intervenuto nel corso del postpartita di Hellas Verona Udinese, il tecnico dei friulani, Kosta Runjaic, ha commentato ed analizzato così il successo ottenuto dai suoi per 1 a 3 nel match che ha chiuso il 22° turno del campionato di Serie A 2025/26.

PAROLE – «Sono molto contento. Penso che la squadra ha giocato molto bene, ma abbiamo concesso un gol troppo facilmente. Concludere a metà classifica sarebbe un buon risultato. Il Verona è pericoloso nelle transizioni, non è facile difendere contro di loro. Ci serviva un buon posizionamento difensivo, abbiamo controllato il gioco tramite il possesso. Bertola aveva già giocato braccetto di sinistra, mettendo Solet sul suo piede forte ci ha aiutato nel giro palla. Davies è molto fisico, sta bene sa come controllare e proteggere il pallone. Non lo serviamo abbastanza, sono felice per la sua crescita».

