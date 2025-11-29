Runjaic post Parma Udinese: «Sull'espulsione dico questo. Vittoria? Sono soddisfatto della squadra» - Calcio News 24

Runjaic, tecnico dell’Udinese, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo la vittoria

Mister Kosta Runjaic commenta con soddisfazione il successo della sua squadra, partendo dalla prova degli attaccanti, in particolare di Zaniolo, sostituito tra le polemiche nella gara contro il Bologna: “Sono molto felice per loro, e in particolare per Zaniolo. Sta lavorando durissimo e oggi il gol lo ha rinfrancato. È sempre consapevole delle sue potenzialità e oggi ha dimostrato grande qualità”.

Il tecnico tedesco si mostra soddisfatto anche della prova della difesa: “Un clean sheet è sempre una buona notizia. Tutta la squadra ha disputato una gara solida. Bravo Kabasele contro Pellegrino, gli ha impedito di esprimersi al meglio. Detto questo, dobbiamo migliorare sui calci piazzati concessi. Dal primo minuto siamo stati intensi e compatti, con grande aiuto reciproco. Vincere fuori casa senza subire gol è molto importante per noi. Nella ripresa abbiamo sofferto la pressione avversaria, ma i tre punti sono meritati”.

Runjaic si scusa per l’espulsione ricevuta durante la gara: “Chiedete all’arbitro, ha visto un fallo che io ritenevo non esserci. Purtroppo il calcio può cambiare velocemente e quel cartellino rosso è arrivato. È stato il mio primo in Serie A e il secondo in carriera. Farò del mio meglio per evitare che accada di nuovo”.

Sulla continuità di Atta aggiunge: “Alla 13ª partita è normale avere alti e bassi. Ha preso anche un giallo che forse lo ha condizionato un po’. Ma rimane sempre un pericolo per gli avversari”.

Infine, in vista della sfida contro il Genoa, Runjaic parla del suo vice: “Non gli ho ancora dato indicazioni. Mi spiace non esserci, ma lo devo accettare. Ho la massima fiducia nel mio vice e nella preparazione della squadra durante la settimana. La squadra sa cosa fare e lavorerà al meglio anche senza di me”.

