Udinese-Atalanta, Runjaic: «Siamo delusi dall'ultima gara. Vogliamo oggi farci trovare pronti» - Calcio News 24

Udinese-Atalanta, Runjaic ha voluto rilasciare qualche dichiarazione prima della gara contro i nerazzurri

La sfida Udinese-Atalanta si avvicina e il tecnico bianconero Kosta Runjaic ha presentato la gara con chiarezza: «Dodici punti sono solidi, ma non abbastanza». Alla vigilia di un incontro così intenso, l’allenatore dell’Udinese ha voluto rimarcare come il cammino finora sia positivo ma richieda ora un salto di qualità.

«Siamo delusi dalla gara con la Juventus – ha dichiarato Runjaic – ma oggi siamo pronti per ottenerne dei nuovi, nonostante sappiamo che la partita di Udinese-Atalanta sarà difficile». Il tecnico sottolinea l’importanza del match contro l’Atalanta e invita la squadra a mostrare intensità e combattività: «L’Atalanta è senza dubbio una squadra forte, con qualità. Va giocata una partita intensa, abbiamo bisogno di combattere e sarà una partita piena di duelli».

Il riferimento ai dodici punti ottenuti finora evidenzia che la Udinese ha trovato una base solida, ma non vuole accontentarsi: servono ulteriori passi avanti per consolidare la posizione in classifica e affrontare le big con serenità. In questo senso, la gara di Udinese-Atalanta rappresenta un bivio. Se da una parte il risultato può dare slancio, dall’altra una prestazione sotto tono rischia di frenare la crescita del gruppo.

Runjaic ha anche accennato al contesto della partita, ricordando che l’Atalanta è una formazione che da anni propone un calcio propositivo, aggressivo e tecnicamente evoluto. Per la Udinese, quindi, non si tratta solo di scendere in campo, ma di farlo con determinazione, lungimiranza e compattezza. Serve essere pronti ad affrontare sia le qualità degli avversari che le proprie esigenze: migliorare nei momenti di possesso, essere reattivi nelle transizioni difensive e sfruttare le opportunità offensive con concretezza.

Il tecnico ha inoltre posto l’accento sul fatto che la crescita non è solo nei punti, ma nelle prestazioni complessive: «Il numero è importante, ma voglio che la squadra renda sul piano del gioco, della mentalità, della gestione della partita». In vista di Udinese-Atalanta, questa visione appare chiara: la Udinese non vuole limitarsi a partecipare, ma vuole essere protagonista.

In conclusione, la partita tra Udinese e Atalanta si presenta non solo come un confronto tecnico di rilievo, ma come un banco di prova per la maturità della Udinese. I dodici punti conquistati finora sono una base solida, ma Runjaic e i suoi vogliono di più. La sfida all’Atalanta può segnare una svolta: per confermarsi, per crescere e per dimostrare che la Udinese non è più una sorpresa, ma una realtà in grado di stare al passo con le migliori.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A