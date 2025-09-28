Runjaic rammaricato: «Udinese, così non va. Occorre crescere sotto quell'aspetto» - Calcio News 24

Runjaic analizza la sconfitta: «L’Udinese deve crescere, ma niente scuse»

Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Sassuolo, l’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa affrontando con lucidità il momento complicato della squadra. Il tecnico tedesco non si è nascosto e ha riconosciuto i limiti evidenziati durante la gara, senza però cercare alibi.

«Quando si perde, è facile puntare il dito contro gli episodi o gli arbitraggi, ma io credo sia più utile guardare dentro la nostra prestazione» – ha dichiarato Runjaic. «Abbiamo avuto diverse occasioni nitide all’inizio con Zaniolo e Kristensen. Avremmo potuto indirizzare la partita in altro modo. Riguardo ai rigori, specialmente il secondo episodio su Solet, credo ci sia stato un contatto evidente, ma non posso cambiare nulla. Il VAR è uno strumento importante, ma la sua interpretazione resta a volte poco chiara».

L’Udinese ha faticato a contenere un Sassuolo cinico e organizzato, e lo stesso Runjaic ha sottolineato come i problemi principali siano nati dalla gestione difensiva. «Il primo gol nasce da una semplice palla lunga: l’abbiamo gestita male e ci è costata cara. Nella ripresa ho visto un’Udinese diversa, ma non abbastanza solida. Abbiamo lasciato troppi spazi e subito azioni evitabili. È frustrante, e sono arrabbiato anche con me stesso. Devo trovare soluzioni migliori».

Sul piano tattico, l’allenatore ha provato a cambiare modulo nella ripresa per rimettere in carreggiata la gara: «Ho cercato di dare un impulso diverso alla squadra, di aumentare l’intensità e la presenza in zona offensiva, ma alla fine non è bastato. Abbiamo pagato ogni errore».

Un aspetto chiave, secondo Runjaic, è la necessità di migliorare la fase difensiva: «Nelle ultime due partite abbiamo incassato sei gol, e questo è inaccettabile. Il gioco offensivo è importante, ma senza una base solida in difesa non si va lontano. Stiamo lavorando molto su questo con il gruppo, che è giovane e ha potenziale. Ma servono attenzione, cattiveria e responsabilità».

L’Udinese è attesa ora da una reazione immediata. Runjaic, nonostante la delusione, si mostra fiducioso: «Abbiamo dimostrato, in altre partite, di poter competere a buoni livelli. Questa sconfitta deve farci crescere. Il campionato è lungo e possiamo ancora dire la nostra».