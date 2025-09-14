Runjaic, le dichiarazioni del tecnico bianconero dopo Pisa Udinese - Calcio News 24

Le dichiarazioni di Runjaic dopo quella che è stata la partita di Serie A Pisa Udinese

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Runjaic ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Pisa Udinese di Serie A.

PAROLE – «Il Pisa è una buona squadra. Dovevamo chiuderla subito e poi abbiamo sofferto. Nella ripresa ha inciso il caldo, soprattutto nel finale. È un successo molto importante. Dobbiamo stabilizzarci. Il Pisa ha messo in difficoltà anche la Roma e quindi per noi è un successo davvero prezioso anche in ottica futuro. Siamo un ottimo gruppo con bravi giocatori. Dobbiamo avere maggiore concretezza nel possesso ma è importante anche vincere con una buona difesa”.

E ancora: “Come previsto è stata una partita dura. Nel primo tempo abbiamo segnato ed avuto l’occasione di fare il secondo gol. Nella ripresa invece è stata una partita di combattimento.

Bravo aveva fatto gol con la Spagna under 21 durante la pausa, ha grande qualità, sta crescendo. Si è meritato questa possibilità.

Zaniolo non ha giocato con regolarità in passato. Sappiamo che ha grande qualità, deve trovare la condizione ottimale ma siamo qui per permetterglielo.

Sarà difficile per tanti fare punti qui a Pisa, sono molto felice.

Europa? Pensiamo solo alla prossima che sarà una grande partita in casa contro il Milan».