Rush, sospiro di sollievo per per l’ex Juve: dimesso dall’ospedale! Ecco le sue condizioni e le ultime

Ian Rush torna a casa: l’ex Juventus lascia l’ospedale, migliorano le sue condizioni. Tutti gli aggiornamenti

Il mondo del calcio può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo giorni di grande apprensione per le sue condizioni di salute, Ian Rush è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a casa. La leggenda gallese, ricordata dai tifosi juventini per la sua parentesi a Torino nella stagione 1987-1988, aveva vissuto momenti difficili la scorsa settimana, finendo in terapia intensiva per due giorni a causa di una grave forma influenzale che gli aveva provocato problemi respiratori.

Il 64enne è stato curato al Countess of Chester Hospital, struttura che ha ricevuto i ringraziamenti ufficiali del Liverpool per l’assistenza prestata al proprio ambasciatore. La notizia delle dimissioni, avvenute lunedì, ha rassicurato tutti: l’ex bomber ha reagito positivamente alle cure e il peggio sembra ormai alle spalle.

Rush, primatista di gol con i Reds e icona della nazionale gallese con 73 presenze, sta ora proseguendo il recupero tra le mura domestiche. Nonostante la sua esperienza juventina sia stata breve, il legame con i tifosi bianconeri non si è mai spezzato: la notizia della sua guarigione è stata accolta con gioia anche dall’ambiente juventino, felice di sapere che il “vecchio leone dell’area di rigore” ha vinto un’altra battaglia.

LEGGI ANCHE – Classifica Assist Serie A 2025/2026: Dimarco al comando

