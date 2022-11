Sabatini: «Karsdorp ha sbagliato. L’Inter non ha più bonus. Scudetto? Napoli sta facendo un capolavoro»

Walter Sabatini, ex direttore sportivo di Roma e Salernitana, è stato ospite al Club su Sky Sport per parlare di alcuni argomenti attuali riguardanti il calcio italiano

MERCATO – «Sono sempre stati abituato a fare acquisti con fondi limitati e mai con tanti soldi, l’unico per cui sono arrivato a pagare 15 milioni è stato Dzeko».

SCUDETTO – «Se Pogba tornerà ai suoi livelli, la Juventus può giocarsela fino in fondo. Il Napoli ha dimostrato sin da subito sincronie straordinarie e questo è un vero capolavoro. Kvara? Acquisto importantissimo e non me lo aspettavo».

KARSDORP – «Non può sottrarsi alle regole del gruppo. Ha sbagliato a non presentarsi in ritiro. Può essere contrariato per quanto successo ma doveva essere presente».

INTER – «L’impressione che ho avuto io all’inizio è che fosse una squadra scollegata, una volta che ha ritrovato il gusto di giocare insieme si è ripresa subito. Ora però non può più permettersi scivoloni».