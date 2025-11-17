Sabatini su Conte: «Situazione inevitabile! Atteggiamento polemico? No, vi spiego il perché di ciò» - Calcio News 24

Sabatini difende la pausa di Conte: “Nel calcio moderno lo stress è inevitabile”. Ecco le parole

Walter Sabatini, ex dirigente della Roma, ha commentato la scelta di Antonio Conte di non presentarsi subito agli allenamenti del Napoli, in un’intervista rilasciata a Repubblica. La decisione dell’allenatore di prendersi qualche giorno di pausa a Torino ha suscitato discussioni, ma per Sabatini non c’è nulla di sorprendente.

Secondo l’ex dirigente, la scelta di Conte di non tornare immediatamente a Napoli è comprensibile, considerando l’enorme pressione che l’allenatore sta vivendo. «Non mi sembra affatto una decisione strana», ha affermato Sabatini, spiegando che dopo una stagione intensa, dove il Napoli ha conquistato il tanto atteso scudetto, la tensione accumulata può essere altissima. «Probabilmente avrà accumulato molta fatica e stress, e un po’ di riposo è necessario. È un percorso che sembra essere stato concordato con la società, quindi non vedo alcun problema», ha proseguito Sabatini.

La pressione a Napoli, sottolinea Sabatini, è palpabile. Dopo aver vinto il campionato, le aspettative sono molto alte, e riconfermarsi è sempre più difficile. Il Napoli, purtroppo, sta vivendo la fase complicata del post-scudetto, una condizione che ha creato non poche difficoltà. «Si pensava che il Napoli potesse facilmente rivincere lo scudetto, ma non è così semplice», ha spiegato l’ex dirigente. Conte, consapevole di questa realtà, lo ha ribadito più volte durante l’ultimo periodo, e Sabatini concorda con lui. «Riconfermarsi è sempre più complicato, e il Napoli sta vivendo proprio questa difficoltà», ha aggiunto.

Sabatini ha anche toccato un altro tema importante: lo stress nel calcio moderno. «Il calcio di oggi è un mondo estremamente stressante», ha dichiarato, riconoscendo che gli allenatori e i giocatori sono costantemente sotto pressione. Il ritmo frenetico delle competizioni, le attese dei tifosi, e la continua esigenza di risultati mettono un carico emotivo enorme su tutti i protagonisti. Per Sabatini, spesso, questo stress si traduce anche in difficoltà nel riposarsi: «Molto spesso si dorme poco, pensando a cosa è successo durante la giornata. A volte è fondamentale prendersi una pausa per ricaricarsi».

In conclusione, Sabatini difende la scelta di Conte, che ha deciso di concedersi una breve pausa, riconoscendo le difficoltà che comporta gestire la pressione nel calcio moderno.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A