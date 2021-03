Sacchi consiglia l’Inter: «Muriel talento immenso, non soffre pressioni»

Arrigo Sacchi parla dell’interesse dell’Inter per Luis Muriel: ecco le parole dell’ex allenatore del Milan sull’attaccante dell’Atalanta

Arrigo Sacchi, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’interesse dell’Inter per Luis Muriel.

MURIEL – «Ha un talento immenso. La tecnica ce l’ha nel sangue, forse non è molto mobile. Spesso lo vedo fermo in campo. Nel calcio moderno non ci si possono permettere attimi di sosta, quando si ha la palla e quando la palla ce l’hanno gli avversari».

PRONTO PER L’INTER – «A Bergamo è cresciuto tantissimo grazie agli insegnamenti di Gasperini. Gli serve un bravo allenatore e Conte è certamente adatto. Non credo che possa soffrire le pressioni dell’ambiente, però non so come si possa trovare se non sempre gioca».

SACCHI AVREBBE VOLUTO MURIEL – «Un giocatore così lo prendevo al volo, poi ci parlavo e, se vedevo che dopo una stagione c’erano dei miglioramenti, allora lo confermavo. Altrimenti no».