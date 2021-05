Sacchi: «Milan non ancora maturo ma non si può avere tutto e subito»

Sacchi ha parlato a Gazzetta dello sport, per lui tante domande domande relative alla possibilità che il Milan domenica non si qualifichi

UN FATTO DI CULTURA- «Se il Milan, per investimenti, è la quinta società italiana dietro all’Inter, alla Juve, al Napoli, alla Roma, secondo logica dovrebbe arrivare quinta in classifica. Ed invece è ancora lì che lotta e può ancora tagliare il traguardo da seconda. Certo, la squadra non è ancora matura ma a me hanno insegnato che per far nascere un bambino sono necessari nove mesi. Non si può avere tutto e subito. Qui bisogna innalzare il livello di cultura, non solo sportiva, altrimenti questo paese va a rotoli».