Manca ormai poco a Roma-Liverpool, semifinale di ritorno di Champions League. Tra le fila ‘reds’, il grande ex Mohamed Salah, protagonista nella gara d’andata con due reti e due assist. L’attaccante egiziano, in un’intervista concessa al magazine Four Four Two, ha ricordato così l’esperienza in giallorosso sotto la guida di Luciano Spalletti: «Ogni squadra per cui ho giocato era molto offensiva, quindi il suo tipo di gioco non era strano per me – Spalletti mi ha aiutato a migliorare sia tatticamente che difensivamente. Dopo ogni allenamento si fermava sempre a parlare di queste cose con me».