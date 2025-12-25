Salah, futuro in bilico: la mossa del Liverpool che può cambiare tutto nelle prossime ore

Salah Liverpool, ore decisive: la strategia che può indirizzare il destino dell’egiziano. Tutti gli aggiornamenti e le ultimissime

Il futuro del “Faraone” resta avvolto nell’incertezza, ma il Liverpool è pronto a fare chiarezza una volta per tutte. La permanenza di Mohamed Salah ad Anfield è tornata un tema caldo e, con il mercato invernale alle porte, la dirigenza ha deciso di muoversi per sbloccare una situazione ormai in stallo. L’addio non è affatto escluso, ma i Reds vogliono tentare fino all’ultimo la strada del chiarimento definitivo per trattenere la loro stella. A ricostruire questa delicata fase è il Daily Mail.

Il protagonista della missione sarà Richard Hughes, direttore sportivo del Liverpool, che avrebbe già programmato un incontro decisivo con Ramy Abbas, storico agente di Salah. Un faccia a faccia per capire se esistono ancora i margini per proseguire insieme o se sia arrivato il momento di pianificare una separazione dolorosa ma necessaria per il progetto tecnico e per il bilancio.

Il summit dovrebbe svolgersi mentre Salah sarà impegnato con l’Egitto in Coppa d’Africa: una scelta strategica che conferma la volontà del club di non trascinare oltre la questione. Con le sirene dell’Arabia Saudita sempre attive e un contratto in scadenza che pesa, Hughes vuole risposte rapide. Al rientro dalla competizione continentale, Salah dovrà sapere se Anfield sarà ancora casa sua o se sarà tempo di voltare pagina.

