Salernitana, blackout totale ma Castori non sembra a rischio: la situazione

La Salernitana di Fabrizio Castori cola a picco contro il Torino: 4-0 e terza sconfitta in tre gare. Il tecnico per ora non è a rischio

Non è bastato l’arrivo di Ribery per risollevare gli animi di Salerno: la Salernitana cola a picco contro il Torino con una sonora sconfitta per 4-0 e l’ultimo posto in classifica con zero punti e 11 gol subiti, record negativo nella storia della Serie A.

Al momento Castori non è a rischio anche perchè sabato alle 20.45 arriva l’Atalanta all’Arechi: match difficilissimo che però, con un risultato o una prestazione positiva, potrebbe dare nuova linfa ai granata.