Cessione Salernitana, quattro acquirenti versano la caparra per salvare il club

Svolta nella cessione della Salernitana, oggi quattro acquirenti avrebbero versato la caparra per acquisire la società campana

Potrebbe esserci una svolta nella cessione della Salernitana in queste ore. Come riportato da SportMediaset, diversi acquirenti avrebbero versato la caparra per cercare di salvare il club. Basta la caparra per avere poi i 45 giorni successivi per completare l’acquisizione, ma serve che il tutto venga accettato dalla Figc.

Le offerte arrivate sono quelle della cordata cui fa parte il notaio Orlando e quella dell’imprenditore Iervolino. Poi, più distaccate, ce ne sarebbero altre due: la cordata con a capo Agnello e un fondo americano. In queste ore dovrà essere mandata una PEC alla Figc con gli assegni per certificarne la validità. Lunedì potrebbe essere il giorno decisivo per sapere il nome del nuovo presidente della Salernitana. Il condizionale è d’obbligo, ma saranno due giorni di attesa prima di capire il futuro dei granata.