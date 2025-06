Salernitana, i convocati di Marino per la sfida contro la Sampdoria: tutta la rosa a disposizione

Salernitana, i convocati di Marino per la sfida contro la Sampdoria nel ritorno dei playout di Serie B: con se tutti i disponibili

Per l’ultima partita della stagione, il tecnico della Salernitana Pasquale Marino ha deciso di convocare l’intera rosa granata, in segno di unità e partecipazione collettiva. Tra i presenti figurano anche Braaf e Wlodarczyk, assenti da tempo dalle convocazioni, oltre allo squalificato Stojanovic, che tuttavia andranno in tribuna. Un gesto simbolico, per chiudere insieme un’annata complicata e affrontare il ritorno del playout contro la Sampdoria con il gruppo al completo.

Portieri: Christensen, Corriere, Sepe.

Difensori: Bronn, Corazza, GM. Ferrari, Gentile, Ghiglione, Guasone, Jaroszynski, Lochoshvili, Njoh, Ruggeri, Stojanović.

Centrocampisti: Amatucci, Caligara, Girelli, Hrustic, Reine-Adélaïde, Soriano, Tello, Tongya, Zuccon.

Attaccanti: Cerri, S. Nwankwo, Raimondo, Verde, Braaf, Wlodarczyk.