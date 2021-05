Salernitana Empoli, apprensione per Veseli: trasportato in ospedale

La Salernitana si gioca la promozione diretta in Serie A: nella gara importantissima contro l’Empoli, apprensione per Veseli

La Salernitana stasera potrebbe essere in Serie A dopo 23 anni dall’ultima volta: i granata si giocano l’accesso diretto e la gara contro l’Empoli (già promosso) assume una valenza enorme.

Nel corso del primo tempo contro l’Empoli, Veseli è crollato a terra. Attimi di paura per il centrocampista che poi prosegue per tutta la prima frazione ma viene sostituito all’intervallo e trasportato all’ospedale Ruggi per precauzione dove verrà sottoposto ad una TAC.