Salernitana, Nicola: «Possiamo far male al Milan»

Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match tra Salernitana e Milan valido per la 16esima giornata di Serie A.

PAROLE – «C’è una voglia pazzesca di ricominciare a giocare, dopo un mese e mezzo di allenamenti siamo come leoni in gabbia. Affronteremo i campioni d’Italia e ci sarà attenzione in più. Ci saranno delle incognite ma vale per tutte le squadre, verificheremo giocando. Ci aspettavamo questa formazione del Milan, avremo le nostre armi per far male ai rossoneri, cercando di essere il più precisi possibile».