Salernitana, festa grande: è la seconda promossa in Serie A

La vittoria in trasferta con il Pescara permette alla Salernitana di festeggiare la promozione diretta in Serie A

La Salernitana di Claudio Lotito può festeggiare la promozione diretta in Serie A. Mai in discussione la vittoria in trasferta con il Pescara: di Anderson, Casasola e Tutino le marcature in questa giornata storica. Decisiva la contemporanea disfatta del Monza che perde a Brescia 2-0 sotto i colpi di Ayè e Mangraviti e finisce terza.

«mActe animo», ossia «Coraggio» recita la maglia celebrativa che porta la squadra di Castori in A dopo l’ultima volta che risale alla stagione 1998/99.