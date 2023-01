Salernitana voto 7: La salvezza eroica di ieri, quella programmata di oggi

Il pagellone della Salernitana nel 2022: dopo la miracolosa salvezza dello scorso campionato, la squadra di Nicola conferma l’ottima annata

22 Febbraio 2022: la Salernitana, ultima in classifica a 13 punti esonera Stefano Colantuono e al suo posto chiama Davide Nicola. Quello che viene chiesto al tecnico piemontese è un’impresa: bissare quanto fatto con il Crotone qualche stagione prima. Il 22 maggio, nonostante la sconfitta con l’Udinese, la Salernitana si salva, confermando Nicola come l’uomo dei miracoli. Nella stagione 2021-22, con Nicola in panchina i campani hanno ottenuto 18 punti in 15 partite, realizzando un miracolo sportivo. In estate nuovo terremoto in società: Walter Sabatini, ds della salvezza, dà le dimissioni da direttore sportivo. Potrebbero essere le prime avvisaglie che quanto evitato a maggio 2022, si sarebbe ripresentato la stagione successiva.

Invece la Salernitana, con Nicola in panchina e con De Sanctis come ds, saluta il 2022 al 12 posto di serie A, con 17 punti e con un comodo +10 dalla retrocessione.

Il merito dei campani in questa seconda parte di 2022 è stato proprio quello di sfruttare l’entusiasmo della salvezza miracolosa per arrivare pronti alla stagione successiva: gli innesti di Candreva, Mazzocchi, Bronn, Dia e Coulibaly hanno permesso migliorato le prestazioni tecniche della squadra, che è stata in grado di fare punti a Torino con la Juve, in casa della Lazio e a Udine. Anche la perdita di Ribery si è trasformata in un’opportunità, con il fuoriclasse francese, ormai pisciaiuolo di adozione, che si è subito reinventato come collaboratore del tecnico.