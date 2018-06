Per Salvini braccialetto del Milan al momento della firma del giuramento per il nuovo Governo: i social network esplodono…

Oggi è il giorno del giuramento del nuovo Governo. Dopo quasi tre mesi l‘Italia ha un nuovo esecutivo e Giuseppe Conte diventerà presidente del Consiglio. Tra i ministri troviamo Matteo Salvini, che ha firmato il giuramento in rossonero. Il leader della Lega, dopo giorni di trattative con Luigi Di Maio, è riuscito a trovare un accordo e oggi ha firmato. In molti sui social si sono resi conto di un particolare durante la firma del politico lombardo: Salvini aveva indosso il braccialetto del Milan con tanto di scritta ‘We are Ac Milan‘.

Salvini è un tifoso del Milan e ormai sono note le sue sfuriate contro il club rossonero e contro la società. Usando un eufemismo si può dire che Salvini non è il più grande amico dei cinesi, anche se in questo momento di crisi diplomatica del Milan non si è ancora espresso. Molti fan del Diavolo sono rimasti esterrefatti riguardo il braccialetto rossonero al momento della firma, tanti altri invece hanno rivolto parole di apprezzamento per la scelta di Salvini. Su Twitter i tifosi si stanno scatenando, la foto del braccialetto di Salvini è pane per i denti di chi non tifa Milan e non vota Lega.

sono vicina ai tifosi del milan dopo aver visto salvini giurare con il braccialetto we are ac milan tenete duro amici io sono con voi — fren 🇦🇷 (@streetspoetry) 1 giugno 2018