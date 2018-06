Corentin Tolisso Milan, nome nuovo per il centrocampo rossonero: Massimiliano Mirabelli pensa al francese di proprietà Bayern Monaco

La notizia del giorno in casa Milan è sicuramente la possibile esclusione dalla prossima edizione di Europa League (Leggi anche: Il New York Times lancia la bomba: Milan escluso dall’Europa League), ma la dirigenza continua a lavorare sul mercato. La priorità va al reparto avanzato, con il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli che sta monitorando diversi profili per consegnare un bomber di razza a mister Gennaro Gattuso: i nomi caldi sono quelli di Andrea Belotti (Torino), Radamel Falcao (Monaco) e Simone Zaza (Valencia). Ma attenzione ai possibili rinforzi per il centrocampo…

La dirigenza del Diavolo ha intenzione di rimpolpare la mediana con un centrocampista di qualità e, secondo quanto riportato da Premium Sport, il nome nuovo è quello di Corentin Tolisso: arrivato al Bayern Monaco nell’estate 2017 dall’Olympique Lione per 35 milioni di euro, il francese non è stato utilizzato con continuità da Heynckes e molto dipenderà dalle valutazioni del nuovo tecnico Yakin. Una operazione molto complicata per il momento, ma Mirabelli ha intenzione di monitorare la situazione. Attesi aggiornamenti nelle prossime settimane: il Milan è al lavoro per mettere a segno un colpaccio per Gennaro Gattuso…