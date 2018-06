Borini fa all in: «Sono da Milan e resto, ad agosto la rivincita con la Juventus»

L’attaccante del Milan Fabio Borini assicura la sua permanenza anche il prossimo anno e pensa già alla rivincita con la Juventus in Supecoppa

Fabio Borini ci sarà. In una bella intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Milan analizza molti temi caldi. Prima tra tutti la sua permanenza in rossonero, che sembra oramai essere data per scontata: «Credo di aver dimostrato di valere la maglia del Milan. Anche se non ho giocato nel mio ruolo naturale ho comunque fatto bene. Sono qui per rimettermi in gioco».

Dalla stretta attualità al futuro, Borini assapora già il gusto della rivincita con la Juventus: «Sto aspettando con ansia la partita di Supercoppa con la Juventus. Potrebbe essere un vantaggio per noi giocare a metà agosto. Sogno di vincere un trofeo con questa maglia, e la Supercoppa potrebbe essere un’ottima introduzione verso prospettive più importanti».