La Juventus è sulle tracce di Luka Modric e di Sergej Milinkovic-Savic: Real Madrid e Lazio, però, non sono dei discount…

La Juventus vuole un centrocampo in stile ex Jugoslavia: pensa a Luka Modric e a Sergej Milinkovic-Savic. Per riuscire a convincere la Lazio, i bianconeri devono adottare una strategia molto persuasiva, visto che i biancocelesti non sono di certo la bottega più facile in cui fare compere. Per Milinkovic-Savic servono “centoventi milioni per gamba”, come ha detto il presidente Claudio Lotito, ma una cifra del genere la Juve non può permettersela, come è logico immaginare. Ha, però, dalla sua la possibilità di offrire un contratto super al serbo. Attualmente Milinkovic-Savic guadagna un milioni e mezzo di euro ed è legato alla Lazio fino al giugno del 2022, la Juve è pronta a triplicare l’ingaggio del laziale e a portarlo fino quasi a cinque milioni di euro a stagione. Le cifre allettano Milinkovic-Savic e il suo entourage, ma il prezzo è il vero Everest da scalare.

Dato che Milinkovic-Savic costa quanto una squadra intera, la Juve ha anche obiettivi un po’ più economici ma comunque di spessore. Il più importante, secondo Il Corriere dello Sport, è Modric. Il croato del Real Madrid ha appena alzato la quarta Champions League negli ultimi cinque anni. Tifoso del Milan in Serie A, potrebbe però essere tentato dai bianconeri. Modric costa cinquanta milioni di euro, che sono comunque tanti, ma potrebbero rivelarsi una cifra abbordabile qualora Miralem Pjanic venisse venduto. Per il bosniaco servono settanta milioni di euro e Modric sarebbe visto non tanto come un suo erede, ma come una sua “evoluzione” per migliorare la linea mediana. Anche qui l’ingaggio è alto, Modric prende sei milioni di euro all’anno e la Vecchia Signora potrebbe dovergli garantire una cifra uguale o maggiore. Se per Milinkovic-Savic la trattativa è difficilissima, per Modric Juventus e Real Madrid potrebbero addirittura arrivare a un accordo.