Milan, Salvini attacca la dirigenza: «Ha vinto chi aveva una società alle spalle! Se l'avessimo vinta noi...»

Le parole di Matteo Salvini dopo la sconfitta del Milan in finale di Coppa Italia contro il Bologna: «Ha vinto la squadra con una società alle spalle»

Giornata all’insegna dello sport per Matteo Salvini quella di ieri, che nel pomeriggio ha assistito agli Internazionali di tennis per poi seguire in serata la finale di Coppa Italia. Ma la festa si è trasformata in amarezza per il Ministro delle Infrastrutture, grande tifoso del Milan, che ha incassato con frustrazione la sconfitta dei rossoneri contro il Bologna. Intervenuto in diretta su TeleLombardia, Salvini non ha nascosto la sua rabbia, lanciando una frecciata alla dirigenza milanista e sottolineando i limiti di una stagione che, secondo lui, non può dirsi soddisfacente nemmeno con un trofeo in bacheca.

«Ha vinto chi aveva più fame… e chi ha una società alle spalle. Il Bologna ha meritato, per loro era “la” coppa. L’avessimo vinta noi, qualcuno ci avrebbe rifilato che questa è stata una stagione soddisfacente con due trofei: con l’Inter in finale di Champions sarebbe stata una presa in giro. Da tifoso, però, ovviamente ci speravo nella vittoria. È giunto il momento che i tifosi facciano educatamente presente che questo non è il Milan. Furlani? Ma il problema non è neanche lui, o Moncada, o Scaroni: è tutto l’assortimento. Da quanti mesi il proprietario non viene in Italia? Ma è normale? A lui forse va bene così, ma al popolo rossonero no».