Samardzic Fiorentina, il centrocampista piace molto a Vanoli: le ultimissime sulla trattativa con l’Atalanta

Samardzic Fiorentina, il club toscano pensa al centrocampista per rinforzare la rosa. Sul giocatore c’è anche la Lazio

L’asse di mercato tra Bergamo e il resto della Serie A potrebbe riaccendersi nelle prossime settimane, con Samardzic che diventa una delle voci più interessanti in vista della prossima sessione. Lazar Samardzic, centrocampista serbo ex Udinese, non sta vivendo una stagione da protagonista all’Atalanta e il suo futuro è nuovamente in discussione. Dopo il trasferimento estivo, il classe 2002 ha faticato a ritagliarsi spazio, prima sotto la gestione di Juric e ora con Palladino, trovando continuità solo a sprazzi.

In questo scenario si inserisce la Lazio, che considera Samardzic uno degli obiettivi principali per rinforzare il centrocampo. Il club biancoceleste apprezza da tempo le qualità tecniche del giocatore e starebbe valutando una possibile operazione articolata con l’Atalanta, che potrebbe includere anche altri profili come Brescianini e Maldini. Tuttavia, la pista Samardzic Fiorentina sta prendendo sempre più quota e rischia di complicare i piani della società capitolina.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, anche la Fiorentina ha messo gli occhi su Samardzic. Il club viola è alla ricerca di qualità e creatività sulla trequarti e vede nel centrocampista serbo un profilo ideale per alzare il livello tecnico della rosa. Samardzic rappresenterebbe un’operazione coerente con la linea del club, da sempre attento ai giovani talenti già pronti per incidere in Serie A.

Dal punto di vista statistico, Samardzic ha comunque lasciato il segno nonostante il minutaggio ridotto. In 19 presenze stagionali ha collezionato 3 gol e un assist, numeri che confermano la sua capacità di essere decisivo quando chiamato in causa. Alla Fiorentina potrebbe trovare un contesto tattico più adatto alle sue caratteristiche, con maggior libertà offensiva e un ruolo centrale nel progetto tecnico.

Non è la prima volta che il futuro del serbo viene messo in discussione. Già durante la scorsa estate Samardzic era stato vicino a lasciare Bergamo per trasferirsi al Marsiglia, con una trattativa che sembrava ben avviata prima di saltare nelle fasi finali. Un precedente che dimostra come il suo percorso all’Atalanta non sia mai stato del tutto lineare.

Ora la concorrenza aumenta e la pista Samardzic Fiorentina diventa sempre più concreta. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il centrocampista resterà a Bergamo o se sceglierà una nuova sfida per rilanciarsi definitivamente. Fiorentina e Lazio osservano, pronte a muoversi al momento giusto, mentre Samardzic riflette sulla soluzione migliore per il proprio futuro.