Samardzic Udinese, è ufficiale: arriva dal Lipsia. Il comunicato

L’Udinese ufficializza il colpo dal Lipsia: ecco il centrocampista Lazar Samardzic, classe 2002: i dettagli del contratto

L’Udinese ufficializza il colpo dal Lipsia: ecco il comunicato del club.

«La rosa bianconera si arricchisce di un nuovo giovane di grande valore. Lazar Samardzic è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Udinese che si assicura uno dei migliori talenti del calcio tedesco e, in generale, europeo.

Samardzic arriva a titolo definitivo dal Lipsia ed ha siglato un contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2026.

Classe 2002, è un centrocampista offensivo, di piede sinistro, in grado di agire sulla trequarti campo ma anche da mezz’ala.

Lazar Vujadin Samardzic nasce a Berlino il 24 febbraio 2002 da famiglia di origine serba.

All’età di 7 anni entra nel settore giovanile dell’Herta Berlino con cui compie tutta la trafila delle giovanili fino ad arrivare, nel 2019, dapprima alla seconda squadra, e, poi, alla prima con cui debutta il 22 maggio 2020 nel derby di Bundesliga vinto per 4-0 dall’Herta contro l’Union Berlino.

Nell’estate 2020, viene acquistato dal Lipsia, uno dei top club tedeschi, con cui, nella stagione 2020/2021, scende in campo 9 volte tra Bundesliga e Coppa nazionale.

Samardzic è costantemente nel giro delle nazionali giovanili tedesche a partire dall’under 16 (2 gol in 7 presenze) poi con under 17 (1 rete in 5 apparizioni) e under 19 (2 gol in 6 gare), e, ora, con l’under 20 con cui ha all’attivo 3 gettoni di presenza e una rete.

Benvenuto Lazar!».