Samp, Ranieri: «Le grandi squadre cambieranno un campione con un altro»

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni del Secolo XIX per analizzare la ripresa del campionato. Ecco un estratto dell’ex allenatore della Roma:

«Le grandi squadre possono sostituire un campione con un altro campione. Io ho fiducia nella mia squadra. Giocando ogni tre giorni con l’estate che incombe, con tutti quei giocatori toccati dal virus, ho anch’io la possibilità di cambiare per consentire ad altri di recuperare adeguatamente senza stressarli. Ho sempre battuto su questo tasto, chi fa vincere e ottenere risultati positivi non sono solo gli 11 titolari, ma soprattutto chi gioca meno e al momento giusto si fa trovare in forma. Sono i più preziosi per me. Bene o male ci sarà bisogno di tutti».