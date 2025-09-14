Sampdoria a picco, 3 ko nelle prime 3. La posizione di Donati

Sampdoria a picco, 3 ko nelle prime 3. La posizione del tecnico Donati dopo la partenza falsissima dei blucerchiati in Serie B

La Sampdoria sprofonda in un incubo da cui non riesce a svegliarsi. La terza sconfitta in altrettante partite di campionato, subita in casa contro il Cesena, ha scatenato la furia del “Ferraris”, con una tifoseria esasperata che ha riversato la propria frustrazione sulla squadra e sulla guida tecnica. Al centro del ciclone c’è l’allenatore Massimo Donati, la cui posizione è apparsa subito in bilico.

Le sue parole nel post-partita hanno fotografato un uomo consapevole della situazione: “Mi preoccupano i risultati. La società deve valutare, se reputano che non va bene è giusto che cambino”. Pur difendendo l’impegno dei suoi giocatori (“I ragazzi danno tutto, ci provano, ma ci gira anche male”), Donati ha messo il suo destino nelle mani del club. Durante la notte, la dirigenza ha riflettuto a lungo, pressata dalla piazza che chiedeva l’esonero. Alla fine, però, ha prevalso la linea della continuità: Donati è stato confermato. A pesare sulla scelta, oltre al sostegno di Walker, sono stati anche fattori pragmatici: un ingaggio contenuto, sui 150mila euro, e la volontà di non sconfessare subito una scelta nata dal tanto discusso algoritmo.

Tuttavia, la fiducia concessa sembra a tempo. La prossima sfida contro il Monza assume i contorni di un’ultima spiaggia. Una nuova debacle potrebbe essere fatale, mentre una prestazione convincente potrebbe garantirgli altro tempo per lavorare. Quel che è certo è che i numeri sono impietosi: zero punti, sette gol subiti e una sterilità offensiva preoccupante. A pesare come un macigno è soprattutto la striscia negativa personale del tecnico: l’ultima vittoria in campionato di Donati risale al 7 maggio 2024. Da allora, ha collezionato solo sconfitte e pareggi. Un’astinenza da invertire subito, prima che sia troppo tardi.