Sampdoria, Adrien Silva: «Sto sempre meglio, il gruppo mi ha aiutato ad adattarmi»

Adrien Silva ha parlato del suo periodo di adattamento alla Sampdoria e della prossima partita contro la Juventus

Adrien Silva, centrocampista della Sampdoria, in una intervista a Tuttosport ha parlato del suo periodo di adattamento in blucerchiato, ma anche della prossima partita contro la Juventus.

AMBIENTAMENTO – «L’adattamento non è stato così difficile. Il gruppo e la struttura della Sampdoria hanno aiutato sia me sia la mia famiglia. Giorno dopo giorno mi sento sempre meglio in questa città e in questa squadra».

SAMPDORIA – «Con Ranieri gli allenamenti sono forti, le sedute sono intense. Qui c’è un modo diverso di lavorare. Io non giocavo da molto tempo dopo lo stop del campionato francese con Monaco. Sono arrivato a Genova con una squadra che aveva già fatto la preparazione e con un livello di intensità alto. Ci ho messo un po’ a fare quello che mi veniva richiesto. Non posso negare però che qui in Italia si corra molto di più».

JUVENTUS – «Ci aspetta un altro test difficile contro una squadra che lotterà per lo scudetto fino alla fine. Siamo riusciti a vincere contro l’Inter con la giusta mentalità. Ovvero quella di rispettare l’avversario ma senza sentirsi inferiori. Ci vuole un grande spirito di sacrificio e di squadra da parte di tutta la Sampdoria per raggiungere un buon risultato anche contro la Juventus».