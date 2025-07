Sampdoria al via: iniziata la preparazione estiva al Mugnaini di Bogliasco. Il report della prima sessione agli ordini di Donati

La Sampdoria ha ufficialmente inaugurato la propria stagione 2025/26 con l’inizio della preparazione estiva, tenutasi al centro sportivo Gloriano Mugnaini di Bogliasco. Sotto lo sguardo attento del nuovo tecnico Massimo Donati, ex centrocampista con una carriera tra Serie A e Premier League, la squadra si è radunata per affrontare le prime fasi di lavoro fisico e tattico in vista della nuova annata.

Obiettivi chiari e approccio intenso

Il programma iniziale al Mugnaini è mirato a una rapida riattivazione muscolare e ai primi contatti con il pallone. Gli allenamenti, seppur di breve durata, risultano intensi e specifici, con esercizi studiati per costruire la base atletica necessaria prima del trasferimento al ritiro estivo. Donati, noto per la sua visione di gioco e il pragmatismo tattico, sta già imprimendo il suo stile alla squadra blucerchiata.

Trasferimento in altura: Ponte di Legno-Tonale

Dal 22 luglio, la Sampdoria si sposterà a Ponte di Legno-Tonale, una delle mete preferite dalle squadre professionistiche per la preparazione in altura. Immersa nella Val Camonica, questa località offre condizioni ideali per incrementare i carichi di lavoro e favorire la coesione del gruppo. Lo stage in montagna sarà fondamentale per perfezionare gli automatismi e testare gli schemi tattici elaborati dallo staff tecnico.

Verso una stagione di rilancio

Il ritiro rappresenterà anche un’occasione cruciale per valutare nuovi innesti e integrare i giovani provenienti dal vivaio. L’amalgama tra esperienza e gioventù sarà la chiave per affrontare con ambizione le sfide della nuova stagione.

REPORT – «Primo giorno di scuola al “Mugnaini” di Bogliasco per la Sampdoria di Massimo Donati. Dopo una mattinata di lavoro prevalentemente in palestra riservata ai test di valutazione sulle qualità muscolari, nel pomeriggio la squadra ha assaggiato il campo per la prima volta alternando lavoro atletico ad esercitazioni con la palla e con le prime partitelle in spazio ridotto. Domani, domenica, si seguirà la stessa tabella di marcia»