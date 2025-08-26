Sampdoria, i blucerchiati si preparano per il Sudtirol: ecco il report della seduta odierna, le ultime

Sampdoria, i blucerchiati si preparano per la sfida contro il Sudtirol: ecco il report della seduta odierna, le ultimissime

Dopo la sconfitta casalinga contro il Modena, la Sampdoria ha immediatamente ripreso gli allenamenti al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco, con l’obiettivo di preparare al meglio la sfida di domenica contro il Südtirol. Il match, valido per la seconda giornata di Serie B, si giocherà allo stadio “Druso” di Bolzano alle ore 19:00. I blucerchiati vogliono voltare pagina e dimostrare che il passo falso dell’esordio è stato solo un incidente di percorso.

Massimo Donati guida la reazione blucerchiata

Alla guida tecnica della Sampdoria c’è Massimo Donati, ex centrocampista con esperienze in Serie A e in Scozia, oggi allenatore determinato a riportare la squadra su binari vincenti. Donati ha tenuto un discorso motivazionale sul campo principale, sottolineando l’importanza di concentrazione e spirito di gruppo in vista della trasferta altoatesina.

Allenamenti differenziati per gestire le energie

Il programma di lavoro è stato strutturato in modo da ottimizzare il recupero fisico e la preparazione atletica. I giocatori maggiormente impiegati contro il Modena hanno svolto una seduta di scarico in palestra, accompagnata da terapie mirate alla prevenzione degli infortuni. Il resto della rosa ha affrontato un allenamento completo, con esercizi di attivazione muscolare, circuiti tecnici, possesso palla e allunghi finali per mantenere alta la condizione fisica.

Focus tattico e analisi dell’avversario

La preparazione prosegue senza sosta: lo staff tecnico ha già avviato l’analisi del Südtirol, squadra solida e ben organizzata. L’obiettivo è mettere a punto una strategia efficace per conquistare i primi punti stagionali. La prossima seduta è prevista per mercoledì mattina, sempre al “Mugnaini”.

Sampdoria-Südtirol: una sfida cruciale per il rilancio

La trasferta a Bolzano rappresenta un banco di prova importante per misurare la reazione della squadra. I tifosi blucerchiati attendono segnali di crescita e determinazione, nella speranza che la Sampdoria possa iniziare a costruire un percorso positivo in questa stagione di Serie B.