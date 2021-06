Sampdoria, allenatore cercasi: tutti i candidati alla panchina blucerchiata

La Sampdoria è ancora a caccia dell’allenatore per la prossima stagione: D’Aversa sembra in vantaggio. Tutti i nomi tra sogni e realtà

Dopo l’addio di Claudio Ranieri e il mancato accordo con Alessio Dionisi, che andrà al Sassuolo, la Sampdoria è ancora senza allenatore per la prossima stagione. Massimo Ferrero aveva scelto il tecnico dell’Empoli ma, alla fine, dovrà continuare la ricerca. Nelle ultime ore sembra passato in vantaggio Roberto D’Aversa. Tutte le alternative all’ex Parma.

Giuseppe Iachini potrebbe essere l’outsider più plausibile, anche per i costi accessibili e per il passato in blucerchiato. Resta da monitorare la pista che porta a Patrick Vieira, nonostante l’alto ingaggio rischi di complicare molto un’eventuale trattativa. Sullo sfondo c’è Marco Giampaolo, reduce da anni difficili ma con contratti inaccessibili per le casse genovesi. Due, infine, i nomi nuovi proposti a Ferrero ma, ad oggi, nulla di concreto: Eugenio Corini e Giampiero Ventura. Il tempo stringe e una soluzione definitiva non pare poi così immediata.