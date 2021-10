Allo stadio Ferraris, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sampdoria e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Ferraris”, Sampdoria e Atalanta si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2021/22

Sintesi Sampdoria Atalanta 1-0 MOVIOLA

1′ Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Ferraris

4′ Tiro Zapata – L’attaccante dell’Atalanta sfrutta un recupero di palla per andare al tiro, il pallone esce di poco fuori

5′ Colpo di testa di Maehele – Ottimo cross a tagliare l’area, ci prova di testa Maehle il pallone sfila di poco a lato

10′ Gol di Caputo – Ottimo pallone di Thorsby per Caputo, l’attaccante si porta in area e scarica un diagonale su cui Musso non può fare nulla

Sampdoria Atalanta 1-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 10′ Caputo.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Dragusin, Yoshida, Colley, Murru; Thorsby, Silva, Askildsen; Candreva, Gabbiadini, Caputo. A disposizione: Ravaglia, Falcone, Chabot, Ekdal, Torregrossa, Ciervo, Depaoli, Ferrari, Quagliarella, Yepes Laut, Migliardi, Trimboli. Allenatore: D’Aversa.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso, Lovato, Palomino, de Roon, Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Mæhle, Pašalić, Malinovskyi, Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Muriel, Pezzella, Scalvini, Miranchuk, Iličić, Piccoli. Allenatore: Gian Piero Gasperini (in panchina Tullio Gritti).

ARBITRO: Prontera di Bologna. Assistenti: Alassio di Imperia e Saccenti di Modena. Quarto ufficiale: Minelli di Varese. VAR: Fabbri di Ravenna. AVAR: Cecconi di Empoli.