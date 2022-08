Sampdoria Atalanta: Zapata-show. Tornerà a esserlo? – LA STORIA

Nel primo fine settimana di Serie A si ritroveranno Sampdoria e Atalanta: l’ultimo precedente portò la firma indelebile di Duvan Zapata

Quante volte avete visto in un titolo accoppiati Duvan Zapata e termini inneggianti allo spettacolo? Sicuramente molte volte. Certamente l’anno scorso in occasione di Sampdoria-Atalanta. E da un po’ di tempo a questa parte, un po’ di meno. C’è il sospetto che il colombiano non sia più quel giocatore devastante di un tempo, capace di massimizzare il grande volume di gioco della sua squadra e di farlo con tutto il peso della sua personalità (oltre che del suo fisico).

Quanto dipende l’Atalanta dalla sua capacità di andare in gol? Tanto, si direbbe pensando a come i suoi “soli” 10 gol abbiano coinciso con l’uscita dei bergamaschi dalla possibilità di gareggiare ancora una volta in Europa League. Tantissimo, se si pensa che dopo l’infortunio patito l’anno scorso a Marassi (ma contro il Genoa), le prime 10 gare senza di lui videro la squadra vincere solo 3 volte. E per restare a Genova, il 3-1 con il quale l’Atalanta ha piegato la Sampdoria nell’ultimo campionato, nonostante il vantaggio blucerchiato, è un piccolo saggio di quel che sa fare Zapata: un gol e mezzo di testa (mezzo perché ci fu la deviazione decisiva di Askildsen), assist vari, opportunità non chiuse per difetto di mira ed eccesso di esuberanza (il suo limite). Ci fu chi non gli diede 7 in pagella, quel giorno. Come a sottolineare che ormai una prestazione di questo genere fosse più che normale per uno come lui.

Da allora è trascorso tanto tempo e il miglior Zapata non lo si è mai visto nel girone di ritorno. Si riparte da Sampdoria-Atalanta e dopo un’estate nella quale sembrava in procinto di dirigersi in Premier League, destinazione Newcastle. The Magpies sono partiti vincendo e il centravanti trentenne Callum Wilson ha segnato contro il Nottingham. Riuscirà a fare altrettanto Zapata contro la Sampdoria di Giampaolo?