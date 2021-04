Sampdoria, Bereszynski: «Mi sento importante. È stata una stagione di transizione»

Bartosz Bereszynski, una delle certezze della stagione della Sampdoria, ha parlato in una lunga intervista per un sito polacco

Bartosz Bereszynski ha commentato a laczynaspilka.pl il momento personale e della sua Sampdoria. Le dichiarazioni del terzino blucerchiato.

SAMPDORIA – «Per un difensore la regolarità è la cosa più importante e ce l’ho praticamente da quando ho lasciato il Legia e sono arrivato alla Sampdoria, sono stato addirittura stato capitano in più partite. Il capitano di un club di un campionato forte, un club che aspira a qualcosa di più che a metà classifica».

RANIERI – «Sono uno dei giocatori che è da più tempo alla Sampdoria. Gioco spesso tutta la partita, dal primo all’ultimo minuto. L’allenatore Ranieri si fida di me ed è soddisfatto del mio atteggiamento».

STAGIONE – «Penso che questa sia una positiva stagione di transizione. Lo scorso anno abbiamo lottato fino alla fine per restare in Serie A. Il mercato estivo ha aiutato la Samp a migliorare. Stiamo meglio di un anno fa, l’obiettivo era mantenere la categoria con tranquillità e anche se non l’abbiamo ancora raggiunto al 100%, guardiamo avanti. Stiamo cercando di salire in classifica, per soddisfare le aspettative che saranno maggiori nella prossima stagione. Il nostro obiettivo deve essere migliorare la classifica»