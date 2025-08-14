Sampdoria, il regolamento blocca il super colpo di calciomercato sognato dai tifosi, ecco cos’è successo per la trattativa

La Sampdoriaccontinua a essere attiva sul mercato, e una notizia proveniente dall’Inghilterra nelle ultime ore ha suscitato l’interesse dei tifosi di tutti i tifosi blucerchiati in toto. Di cosa si tratta? Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la società avrebbe fatto un sondaggio per Michail Antonio, attaccante giamaicano recentemente svincolatosi dal West Ham. L’idea di un acquisto di tale portata, con un giocatore di grande esperienza internazionale, ha sicuramente affascinato i sostenitori doriani. Tuttavia, l’operazione sembra essere ostacolata da un problema che rende di fatto difficile l’arrivo dell’attaccante a Genova.

Il principale ostacolo riguarda il regolamento della Serie B. Come sottolineato dal quotidiano genovese, il Comunicato Ufficiale n. 267 della Lega stabilisce una limitazione molto chiara riguardo al tesseramento dei calciatori extracomunitari. In base a questa normativa, per la stagione in corso, le squadre della Serie B non possono ingaggiare giocatori provenienti da paesi fuori dall’Unione Europea. Essendo Michail Antonio un cittadino giamaicano, e quindi extracomunitario, non potrebbe essere tesserato per il campionato cadetto. Questo vincolo, di fatto, impedisce ogni possibilità di vedere l’attaccante indossare la maglia blucerchiata, nonostante il suo profilo sarebbe stato interessante per la squadra.

L’impossibilità di tesserare Antonio è un chiaro esempio di come le dinamiche del calciomercato possano essere influenzate da regolamenti e cavilli burocratici. Sebbene la Sampdoria abbia mostrato l’intenzione di puntare su giocatori di qualità, la squadra deve fare i conti con le restrizioni imposte dalla Lega di Serie B. La notizia del sondaggio per Antonio, però, è un segnale che la dirigenza ha ambizioni elevate. La ricerca di un attaccante continua, ma dovrà ora concentrarsi su profili che rispettino i parametri del regolamento. Questo il diktat imposto per quanto concrne il futuro delle trattative del club ligure…il conto alla rovescia dalle parti dello stadio Marassi è iniziato.