Sampdoria, Caputo: «Contento di essere qui. Tifosi fantastici, club storico» – VIDEO

Francesco Caputo, arrivato alla Sampdoria nell’ultimo giorno di mercato, si è presentato ai nuovi tifosi. Le sue dichiarazioni – VIDEO

Dopo l’arrivo alla Sampdoria dal Sassuolo, Francesco Caputo ha parlato ai microfoni ufficiali della società blucerchiata. Le prime parole del nuovo attaccante del club.

TRATTATIVA – «Ho un bel rapporto con Faggiano, mi ha chiamato dopo la partita e ha cercato di aprire questa trattativa e alla fine ho dato il mio consenso. Sono qui e sono contento. Ringrazio anche Ferrero perché anche lui mi ha voluto qua».

ENTUSIASMO – «Arrivo con spirito a mille, ho grande entusiasmo. La Samp ha tifosi fantastici, è un club storico: non vedo l’ora di scendere in campo e di dare tutto per questa maglia. Voglio dire una cosa, bere tante birre ed esultare con i tifosi della Samp ad ogni mio gol».

LIGURIA – «La Liguria l’ho già vissuta qualche anno fa con l’Entella, è una terra bellissima. Sono stato troppo bene ed è stato un motivo in più per tornare».

